Alcaraz svela come ha festeggiato gli Australian Open | Sono arrivato in camera alle 2 Ero morto
Carlos Alcaraz ha raccontato come ha festeggiato la vittoria agli Australian Open. Ha detto di essere arrivato in camera alle 2 di notte, stanco morto. Il tennista spagnolo non ha nascosto di aver brindato fino a tardi, anche se poi ha confessato di non essere riuscito a dare il massimo durante la partita.
Carlos Alcaraz ha parlato dei festeggiamenti per il successo agli Australian Open. Il tennista spagnolo non ha potuto dare il meglio di sé.🔗 Leggi su Fanpage.it
Alcaraz farà un tatuaggio per gli Australian Open: “Lo metterò vicino a quello del Roland Garros”
Carlos Alcaraz si prepara a farsi un tatuaggio, questa volta per celebrare la vittoria agli Australian Open.
Moutet distrutto da Alcaraz agli Australian Open: “Ho mandato un messaggio ai miei genitori”
Durante gli Australian Open, Moutet ha affrontato Alcaraz, il numero uno al mondo, in un match difficile.
Argomenti discussi: Alcaraz ruba il servizio a Djokovic e svela: Mi ha scritto che devo pagarlo, però...; Sinner si isola, Alcaraz abbraccia il pubblico: Melbourne svela le differenze; Sinner non convince appieno, Bertolucci e Panatta: Alcaraz strepitoso, Jannik.... Con Shelton spunta un rischio in più; Djokovic svela la frase sussurrata a Sinner: Per colpa sua ho dovuto cambiare numero di telefono.
Carlos Alcaraz svela il suo grande sogno: Mi piacerebbe, ma non possoFresco vincitore degli Australian Open, il numero 1 al mondo si gode il momento anche se non può festeggiare come vorrebbe. sportal.it
Carlos Alcaraz spiega come è risorto nel match con Alexander ZverevLo spagnolo, nella semifinale vinta in cinque set, ha fatto i conti con problemi fisici durante il terzo set. msn.com
Lo spagnolo batte Djokovic agli Australian Open e completa il Career Grand Slam - facebook.com facebook
Classifica ranking #Atp aggiornata dopo gli #AustralianOpen: #Alcaraz stacca #Sinner, #Musetti insegue la top3 x.com
