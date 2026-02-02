Alcaraz svela come ha festeggiato gli Australian Open | Sono arrivato in camera alle 2 Ero morto

Carlos Alcaraz ha raccontato come ha festeggiato la vittoria agli Australian Open. Ha detto di essere arrivato in camera alle 2 di notte, stanco morto. Il tennista spagnolo non ha nascosto di aver brindato fino a tardi, anche se poi ha confessato di non essere riuscito a dare il massimo durante la partita.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.