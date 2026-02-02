Alberto Trentini | Voglio ricordare tutto dei miei 423 giorni di carcere in Venezuela anche la macc

Alberto Trentini è tornato in Italia dopo aver passato 423 giorni in carcere in Venezuela. Il suo ritorno non è solo una riacquisita libertà, ma anche un momento di confronto con tutto quello che ha vissuto. Trentini ha promesso di ricordare ogni dettaglio di quei giorni, anche le parti più dure e dolorose, e di raccontarle senza filtri. Ora, con il suo ritorno, si apre un nuovo capitolo fatto di ricordi e di speranza di poter fare luce su una vicenda che lo ha segnato profondamente.

Alberto Trentini è tornato in Italia dopo 423 giorni trascorsi in carcere in Venezuela, ma il suo ritorno non è solo un evento di liberazione: è un ritorno carico di memoria, di dolore e di un bisogno profondo di raccontare. Il cooperante italiano, arrestato nel 2024 in seguito a un’indagine che lo coinvolgeva per presunti reati legati a attività di intelligence, ha vissuto un periodo di detenzione segnato da condizioni estreme, isolamento psicologico e violenze sistematiche. Non ha dimenticato nulla: né il rumore costante delle guardie, né l’odore acre di muffa e sudore che permeava le celle, né la presenza costante degli scarafaggi che si muovevano tra i mattoni dei muri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

