Alberto Trentini e la macchina della verità a Caracas | Insistevano molto sul terrorismo

Alberto Trentini ha raccontato di essere stato portato in una casa di Caracas, dove ha passato alcune ore in attesa. Poi lo hanno condotto in una stanza calda, dove un funzionario gli ha spiegato come funzionava la macchina della verità. Durante l’interrogatorio, l’attenzione si è concentrata molto sul terrorismo e lo spionaggio. Trentini ha descritto un clima teso e pressante, con domande insistenti su questi argomenti.

«Mi hanno trasportato in una bella casa di Caracas dove sono stato delle ore in attesa, poi mi hanno portato in una stanza molto calda, dove il funzionario mi ha spiegato il funzionamento, mi ha cominciato a fare delle domande insistendo molto sul terrorismo, sullo spionaggio», e ancora sul fatto «che sono laureato in storia, ha provato a dirmi che il servizio militare in Italia è obbligatorio e quindi sicuramente lo avevo fatto, io gli ho spiegato che non è più obbligatorio». Così, domenica sera ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, Alberto Trentini ha raccontato l'esperienza della macchina della verità dopo essere stato arrestato in Venezuela.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Alberto Trentini ha passato dieci giorni in una

Alberto Trentini ha raccontato a Fabio Fazio di essere stato interrogato in una cella di appena due per quattro metri.

