Alberto Ravagnani parla della scelta di lasciare il ministero sacerdotale | Non so cosa farò ma sono sereno

Alberto Ravagnani, il sacerdote di Busto Arsizio, ha annunciato di aver deciso di lasciare il ministero. In un’intervista, il 32enne dice di essere sereno e di non avere ancora un piano preciso, anche se si prende il tempo per capire cosa fare. “Avrò modo e tempo per spiegare”, aggiunge, spiegando di aver riflettuto a lungo prima di prendere questa decisione.

Alberto Ravagnani, conosciuto anche come "prete social" o "prete influencer", torna a parlare della sua decisione di lasciare il ministero sacerdotale con un video sui social, dopo che nei giorni scorsi una nota del Vicario generale dell'Arcidiocesi di Milano aveva comunicato la notizia. "Sono un prete e ho scelto di lasciare il ministero sacerdotale: le ragioni della mia scelta sono tante e complesse. E non è certo questo lo spazio migliore per parlarne", inizia a spiegare, sottolineando che sarebbe tornato sull'argomento in modo più ampio in un video su YouTube., "Ma comunque avrò tempo e modo per spiegare tutto", continua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

