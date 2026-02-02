Alberto fratello di Daniela Ruggi parla l' avvocato | video

Alberto non è indagato. L’avvocato di Alberto Ruggi ha chiarito che suo fratello non è coinvolto nelle indagini sull’omicidio di Daniela Ruggi. La legale De Cicco ha ribadito con fermezza che Alberto è estraneo alle accuse e non ci sono elementi che lo colleghino al caso.

"Escludiamo categoricamente che Alberto possa essere indagato o coinvolto nelle indagini omicidiarie riguardo la sorella Daniela", dice la legale De Cicco. "Sgomento e angoscia appena è venuto a sapere che il dna del teschio ritrovato nella torre di Montefiorino combaciava con quello di sua sorella".

