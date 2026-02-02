Albacete-Barcellona martedì 03 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per i castigliani?
Questa sera alle 21:00 si gioca il match di coppa del Rey tra Albacete e Barcellona. Le formazioni sono state ufficializzate e si aspetta una partita combattuta, soprattutto dai padroni di casa che cercheranno di trovare almeno un gol. È l’inizio dei quarti di finale, con il Barcellona che punta a passare il turno e proseguire la corsa verso la finale.
La copa del Rey inizia a entrare nel vivo, siamo ormai arrivate alle fasi finali: in questa settimana si giocheranno, in gara unica, i quarti di finale. Il Barcellona, detentore del titolo, giocherà in casa dell’Albacete, squadra di seconda divisione che nello scorso turno è riuscito incredibilmente ad eliminare il Real Madrid. Quel risultato ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Albacete-Barcellona (martedì 03 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per i castigliani?
Questa sera si gioca il big match tra Albacete e Barcellona, quarti di finale della Copa del Rey.
Albacete-Barcellona (martedì 03 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani cercano la semifinale di Copa del Rey
Questa sera alle 21, albacete ospita il Barcellona nei quarti di finale di Copa del Rey.
Coppa del Re 2025-2026: Albacete-Barcellona, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Albacete-Barcellona per i quarti di finale di Coppa del Re 2025-2026. Calcio d'inizio alle 21 al Carlos Belmonte ... sportal.it
Pronostico Albacete-Barcellona: stavolta il sogno finisceAlbacete-Barcellona è una gara dei quarti di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico e dove vederla ... ilveggente.it
