Albacete-Barcellona martedì 03 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per i castigliani?

Questa sera alle 21:00 si gioca il match di coppa del Rey tra Albacete e Barcellona. Le formazioni sono state ufficializzate e si aspetta una partita combattuta, soprattutto dai padroni di casa che cercheranno di trovare almeno un gol. È l’inizio dei quarti di finale, con il Barcellona che punta a passare il turno e proseguire la corsa verso la finale.

La copa del Rey inizia a entrare nel vivo, siamo ormai arrivate alle fasi finali: in questa settimana si giocheranno, in gara unica, i quarti di finale. Il Barcellona, detentore del titolo, giocherà in casa dell'Albacete, squadra di seconda divisione che nello scorso turno è riuscito incredibilmente ad eliminare il Real Madrid.

