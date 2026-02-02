Questa mattina, a Montevergine, nessun pellegrino ha raggiunto il santuario come di consueto. Invece, tra i detriti e le macerie, una piccola fiamma è stata accesa, simbolo di speranza e rinascita dopo il disastro. Le autorità hanno organizzato un rituale simbolico, ma l’assenza di fedeli ha lasciato il segno. La frana che ha isolato il santuario lo scorso anno ha cambiato le abitudini di molti, e questa Candelora si ricorderà come un momento di riflessione e di

Il 2 febbraio 2026, in un’Italia ancora scossa dal ricordo della frana che ha isolato il Santuario di Montevergine, si è celebrata la Candelora con un rituale che, per la prima volta in memoria storica, non ha visto migliaia di pellegrini salire lungo i sentieri del Partenio. La festa, che in passato si svolgeva con canti, processioni e la tradizionale accensione delle candele al cospetto della Madonna di Montevergine, è stata quest’anno riconfigurata in chiave di resilienza. L’evento, che nel corso dei secoli ha rappresentato il passaggio dal buio dell’inverno alla luce della primavera, si è trasformato in un simbolo di speranza non solo religiosa, ma anche collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alba di Candelora: la fiamma accesa tra i detriti, simbolo di rinascita dopo il disastro.

