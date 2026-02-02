Al via la dodicesima legislatura del Consiglio regionale Decaro | Mettete sempre le persone al centro

Questa mattina si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio regionale, dando ufficialmente il via alla dodicesima legislatura. Antonio Decaro ha preso la parola e ha invitato i colleghi a mettere sempre le persone al centro delle scelte politiche. Le parole di Decaro sono state chiare e dirette, senza giri di parole. Ora si attende di vedere come si svilupperanno le prossime sedute e le decisioni che verranno prese.

Il presidente della Regione Puglia ha fatto un lungo discorso in aula, rivolgendosi ai consiglieri eletti e indicando quelle che saranno le linee d'azione del suo mandato "Mettete sempre al centro le persone": parole che ben racchiudono il pensiero politico di Antonio Decaro, e che oggi ha voluto ricordare davanti al nuovo Consiglio regionale, riunitosi per la prima volta questa mattina. Un lungo discorso in cui il presidente della Regione Puglia ha voluto ricordare ai componenti del 'Parlamentino' pugliese il dovere che hanno davanti ai loro elettori, specificando però che i primi a cui bisogna guardare sono proprio coloro che non hanno votato, che hanno perso fiducia nelle istituzioni.

