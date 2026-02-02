Al quarto stadio ho dovuto rinunciare a delle proposte di lavoro Stavo malissimo Nancy Brilli parla dell' endometriosi

Nancy Brilli apre il suo cuore e rivela di aver dovuto rinunciare a diverse opportunità di lavoro a causa di un endometriosi che le ha causato fortissimi malori. L’attrice, con 42 anni di carriera alle spalle e un David di Donatello, si racconta senza filtri, parlando delle difficoltà affrontate e di come questa malattia abbia inciso anche sulla sua vita privata e professionale. Ora si trova in scena con lo spettacolo Il padrone, ma la sua testimonianza torna a far parlare di questa condizione ancora troppo poco conosciuta.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Ben 42 anni di carriera, un David di Donatello, concorrente della passata edizione di Ballando con le Stelle e ora al teatro con Il padrone. Lei è Nancy Brilli. L'attrice romana, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato anche dell'infanzia (non facile) e di alcuni problemi di salute avuti in passato. Aveva solo 10 anni quando è morta la mamma: “Una perdita talmente importante, che ho cancellato tutti i ricordi dell’infanzia che la riguardavano, non l’ho mai nemmeno sognata. Non sono riuscita neppure con l’ipnosi a tirar fuori delle sue immagini, di lei ho in tutto cinque foto: era bellissima, un viso dolce, con occhi meravigliosi e grandissimi", ha raccontato.🔗 Leggi su Today.it

Nancy Brilli rivela di soffrire di endometriosi al quarto stadio e di aver ricevuto la diagnosi di sterilità.

Nancy Brilli racconta il suo passato legato all'endometriosi e a un ricordo che le ha lasciato un segno profondo.

Nancy Brilli: Ho un’endometriosi al quarto stadio: mi dissero che sarei stata sterile, mio figlio è stato un miracolo. La morte di mia madre un trauma così grande che ...L’attrice racconta l’endometriosi, la maternità contro ogni previsione e il teatro: è in tournée con Il padrone, dopo le intimidazioni che hanno imposto il cambio di titolo ... ilfattoquotidiano.it

Al quarto stadio, ho dovuto rinunciare a delle proposte di lavoro. Stavo malissimo. Nancy Brilli parla dell'endometriosiBen 42 anni di carriera, un David di Donatello, concorrente della passata edizione di Ballando con le Stelle e ora al teatro con Il padrone. Lei è Nancy Brilli. L'attrice romana, intervistata dal ... today.it

