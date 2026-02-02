Al Madison Square Garden, il match tra Jarrell ‘Big Baby’ Miller e Kingsley Ibeh si conclude in modo inaspettato. Durante l’incontro, il parrucchino del pugile salta via, lui lo prende e lo lancia tra il pubblico. Poi, sorprendentemente, vince il match. L’episodio fa il giro del web: un momento surreale che resterà nella memoria di chi ha seguito il combattimento.

Volano i pugni e vola anche il parrucchino. Il match di pesi massimi tra Jarrell ‘Big Baby’ Miller e Kingsley Ibeh al Madison Square Garden rischia di passare alla storia – più o meno – per un episodio mai visto sul ring. Miller, vincitore ai punti con verdetto non unanime, ha superato un momento a dir poco complicato nel secondo round. Ibeh ha piazzato un violento montante scuotendo la testa dell’avversario e, tra la sorpresa di pubblico e telespettatori, ha fatto volare il parrucchino di Miller. ‘Big Baby’ non si è scomposto più di tanto. Al termine della seconda ripresa, si è tolto il toupee e l’ha lanciato verso gli spettatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al pugile salta il parrucchino, lui lo lancia al pubblico e poi vince il match. Il video surreale

Approfondimenti su Big Baby Miller

Un incontro di pesi massimi al Madison Square Garden si trasforma in una scena inaspettata.

