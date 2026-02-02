Al professor Alessio Cavicchi la delega per la promozione e l’organizzazione delle attività dell’Alleanza Europea Circle U

Il professor Alessio Cavicchi si occuperà di promuovere e organizzare le attività dell’Alleanza Europea Circle U. La nomina arriva dal rettore Riccardo Zucchi, che ha scelto Cavicchi, docente di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, per gestire questa importante collaborazione internazionale. Ora il professore si mette al lavoro per rafforzare i legami tra le università coinvolte.

Alessio Cavicchi, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari, agro-ambientali, è stato nominato dal rettore Riccardo Zucchi 'Delegato per la promozione e l'organizzazione delle attività dell'Alleanza Circle U.'.Il professor Cavicchi, già attivo all'interno.

