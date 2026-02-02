Al Mic di Faenza la mostra | ‘Alchimia Ginori 1737-1896 Arte e tecnica in manifattura’

Al Mic di Faenza apre una mostra dedicata a quasi 200 anni di produzione. Fino al 2 giugno, i visitatori possono scoprire come si sviluppò l’arte e la tecnica della manifattura Ginori, attraverso pezzi storici e dettagli di lavorazione. La mostra mette in mostra le creazioni più significative di un’azienda che ha segnato la storia della ceramica italiana.

(Adnkronos) – E' visitabile fino al prossimo 2 giugno, al Museo internazionale della ceramica (Mic) di Faenza la mostra “Alchimia Ginori 1737-1896. Arte e tecnica in manifattura”. Organizzata dallo stesso museo e dalla Fondazione Museo Ginori, l'esposizione rilegge due secoli di storia della manifattura di Doccia, proponendo una narrazione inedita dell’evoluzione della ceramica nel XVIII e XIX secolo. Attraverso un’ampia selezione di opere e manufatti provenienti dalle collezioni del Museo Ginori e del Mic Faenza, le curatrici Oliva Rucellai e Rita Balleri mettono in scena la dialettica tra creatività e limiti imposti dalla materia, tra ricerca estetica e progresso scientifico, tra tradizione e mutevolezza del gusto della committenza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Ginori 1737

È in corso a Faenza una mostra dedicata alle porcellane Ginori, un patrimonio che unisce creatività, ricerca estetica e progresso scientifico.

Alchimia Ginori: la nuova mostra del MIC omaggia la storia della manifattura di Doccia

Ultime notizie su Ginori 1737

