Al Goldoni il monologo di Arianna Porcelli Safonov contro la violenza di genere

Questa sera al Goldoni va in scena il monologo di Arianna Porcelli Safonov, “Picchiamoci”. L’attrice affronta il tema della violenza di genere con una battuta, cercando di far riflettere il pubblico anche con un sorriso. La pièce si svolge alle 19 e punta a sensibilizzare su un problema ancora troppo presente nella società.

Non finisce mai di essere necessario affrontare il tema della violenza di genere. E non c’è modo più efficace di quello di suscitare il pensiero attraverso la risata, come fa Arianna Porcelli Safonov nel monologo Picchiamoci, in programma il 7 febbraio alle 19.00 al Teatro Goldoni di Venezia per “Fuoriserie”, il contenitore speciale del Teatro Stabile del Veneto che invita a «pensare a teatro». La violenza sulle donne non è, infatti, un problema delle donne ma del genere umano, perché la violenza sulle donne non è più o meno grave della violenza su un uomo, su un bambino, su un immigrato o su un animale, anche quando tutte queste caratteristiche appartengono a un’unica persona.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Goldoni Teatro

Arianna Porcelli Safonov sarà a Seriate il 6 febbraio con “Picchiamoci”, uno spettacolo che utilizza l’ironia e il paradosso per affrontare il tema della violenza.

Arianna Porcelli Safonov torna in scena con il suo nuovo spettacolo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Goldoni Teatro

Argomenti discussi: Storie vere per riderci su. Domani al teatro Goldoni di Corinaldo Giampaolo Morelli in scena con il nuovo testo; ED E' STATA SUBITO SERA Al Piccolo Teatro Carlo Goldoni; Omaggio a Francesca Morvillo: al Teatro delle Donne lo spettacolo dedicato alla magistrata, vittima della strage di Capaci; Firenze, in scena lo spettacolo dedicato a Francesca Morvillo per il Teatro delle Donne.

«Storie vere per riderci su». Domani al teatro Goldoni di Corinaldo Giampaolo Morelli in scena con il nuovo testoUn irriverente comedy speech teatrale scritto e interpretato da Giampaolo Morelli in scena domani sera (21.15) al Goldoni di Corinaldo in ... msn.com

FAVOLE … ARIANNA PORCELLI SAFONOV Favole omeopatiche per adulti, lo spettacolo sulle scene ieri sera al Teatro Comunale Città di Vicenza, di Arianna Porcelli Safonov, dal titolo Omeophonie. Protagonisti non come nella tradizione classica di questo - facebook.com facebook