Al di là del mare storie di periferia e precarietà | in mostra la personale di Vincenzo Del Franco

La mostra personale di Vincenzo Del Franco porta in scena le storie di periferia e precarietà, con un focus su Gambettola e altre città sospese tra terra, mare e cielo. L’esposizione mette in luce le vite di chi vive ai margini, raccontandole attraverso le sue opere. La periferia diventa così un luogo di narrazione, senza retorica, ma con immagini che parlano di realtà spesso invisibili.

C’è una linea silenziosa che collega Milano alle città di periferia, sospese fra terra, mare e cielo, come Gambettola. È la direzione di chi lascia il proprio posto d’origine per trovare una dimensione professionale o più semplicemente, per esplorare una possibilità. Attraverso la pratica fotografica, Vincenzo Del Franco, che dopo aver esercitato per trent’anni da avvocato ha deciso ora di dedicarsi completamente alla fotografia, scolpisce traiettorie e geometrie metropolitane sottraendo il rumore di fondo e apre un dialogo sulla tematica del riflesso e del vetro, inteso come contenitore e come confine spaziale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Vincenzo Del Franco

Dal 7 febbraio al Museo Etnografico del Friuli di Udine, la mostra “Immagini di una valle urbana” presenta un progetto di ricerca etnografica dedicato al quartiere Villaggio del Sole.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vincenzo Del Franco

Argomenti discussi: Un’altra vita. Franco Battiato, genio a tutto tondo, in mostra al MAXXI; A Dolo torna Nicola Tonelli con 'Al di qua e al di là del ponte'; Selezioni Territoriali U15 Femminile: conclusa a Terni la fase interregionale; Oltre la sfida, insieme: a Senigallia le Finali del Torneo Special Tennistavolo.

MN - Eranio: Leao lo vedo indisponente, al di là del problema fisicoIl Milan arriva a un punto chiave della sua stagione: la prossima partita si giocherà a Bologna e dirà tanto delle ambizioni rossonere per questa seconda ... milannews.it

Al di là del fiume, Rete 4/ Trama e cast del film western con Audie Murphy, in onda oggi 11 maggio 2025Al di là del fiume è un western con il vero eroe di guerra Audie Murphy, diretto da Nathan Juran. Nel cast Lyle Bettger e Lisa Gaye Al di là del fiume, film su Rete 4 diretto da Nathan Juran Domenica ... ilsussidiario.net

L’agriturismo Costa degli Etruschi a San Vincenzo è un rifugio di mare e natura, dove l’anima green incontra un charme autentico fatto di luce, ulivi e semplicità elegante. Agriturismo Costa Etrusca . #agriturismiitaliani #sanvincenzo #vivipiombinoelavaldicorni - facebook.com facebook

Sapito candida il pack per i pomodori al "sapore del mare" Vincenzo Di Natale porta al Best Fruit & Veg Box la cassa color avio. Nuovo sito e profilo Ig #bestfruitvegbox #bestack #packaging #contest #pomodori @bestackofficial @CSOItaly @raffaelaqu x.com