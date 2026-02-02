Al di là del mare storie di periferia e precarietà | in mostra la personale di Vincenzo Del Franco

Questa mattina si è aperta a Milano una mostra dedicata alle storie di periferia e precarietà, attraverso le opere di Vincenzo Del Franco. L’esposizione mette in evidenza come le vite di chi vive in zone meno centrali si intreccino tra sogni e difficoltà, con un’attenzione particolare alle città come Gambettola, sospese tra terra, mare e cielo. La mostra vuole raccontare queste realtà spesso ignorate, portando alla luce le sfide di chi si sente ai margini della società.

C’è una linea silenziosa che collega Milano alle città di periferia, sospese fra terra, mare e cielo, come Gambettola. È la direzione di chi lascia il proprio posto d’origine per trovare una dimensione professionale o più semplicemente, per esplorare una possibilità. Attraverso la pratica fotografica, Vincenzo Del Franco, che dopo aver esercitato per trent’anni da avvocato ha deciso ora di dedicarsi completamente alla fotografia, scolpisce traiettorie e geometrie metropolitane sottraendo il rumore di fondo e apre un dialogo sulla tematica del riflesso e del vetro, inteso come contenitore e come confine spaziale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

