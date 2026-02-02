Aiello lavora allo Sheraton | Avellino tra entrate uscite e ultimi incastri

Le ore finali del calciomercato invernale si sono concentrate nello Sheraton Hotel di Milano. Qui, tra incontri e telefonate, i direttori sportivi cercano di chiudere le trattative prima della chiusura ufficiale. A Milano, si registra un fermento intenso, con diverse operazioni ormai in dirittura d’arrivo e alcuni giocatori pronti a cambiare maglia. La città si prepara all’ultimo sprint, mentre le società cercano di sistemare gli ultimi dettagli.

Tempo di lettura: 2 minuti Le ultime ore del calciomercato invernale si consumano come da tradizione nelle sale dello Sheraton Hotel di Milano, quartier generale dei direttori sportivi. Tra questi anche il responsabile dell'area tecnica dei lupi, Mario Aiello, impegnato a rifinire le ultime operazioni di una sessione intensa e strategica per l' Avellino. Il club biancoverde ha ufficializzato l'arrivo in prestito del giovane centrocampista Andrea Le Borgne dal Como, confermando l'asse di mercato con la società lariana dopo una prima operazione già definita nei giorni scorsi. Classe 2006, francese di Neuilly-sur-Seine, Le Borgne rappresenta un investimento in prospettiva ma anche una risorsa immediata per il centrocampo di Biancolino, grazie a qualità tecniche e personalità già messe in mostra nonostante la giovane età.

