Sul red carpet dei Grammy Awards 2026, le spille “ICE Out” fanno parlare. Musicisti e stilisti usano il palco più famoso del mondo per mandare un messaggio politico. L’evento si trasforma in una piazza pubblica, tra sfilate di moda e dichiarazioni dirette.

Quando moda e musica salgono sul palco più visibile del mondo, il red carpet dei Grammy Awards 2026 si trasforma in una piazza politica. Quest’anno, non solo abiti da red carpet: tra scatti e flash, le spille “ICE Out”, simbolo di protesta contro la dura politica migratoria statunitense, sono diventate l’accessorio più significativo di tutta la serata. Indossate da un numero inedito di artisti, come Billie Eilish, Justin e Hailey Bieber, Kehlani, Joni Mitchell, Olivia Rodrigo, tra i tanti. Billie Eilish. La più acclamata della serata è stata Billie Eilish, che ha vinto il Grammy per Song of the Year con “Wildflower” (in coppia con il fratello Finneas) e ha usato il suo momento sul palco per un messaggio diretto: «Nessuno è illegale in una terra rubata», seguito dal grido «Fuck ICE» censurato in diretta, ma accolto da applausi e ovazioni per il suo impegno politico e umano. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ai Grammy Awards 2026 un’ondata di spille “ICE Out”. Moda e musica prendono posizione

Approfondimenti su Grammy Awards 2026

Durante i Grammy 2026, diversi artisti hanno scelto di portare sul palco e sul red carpet spille con la scritta

Durante i Grammy Awards 2026, diversi artisti hanno deciso di far sentire la loro voce contro le politiche di Donald Trump e l’ICE.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Grammy Awards 2026

Argomenti discussi: Grammy 2026, le nomination e tutto quello che c'è da sapere: data e dove vederli live; Grammy Awards 2026, le foto della cerimonia. FOTO; Grammy Awards 2026: scopri la lista dei candidati; Tutti i performer (già leggendari) che vedremo sul palco dei Grammy Awards 2026 stasera.

Grammy Awards 2026 con il trionfo di Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Billie Eilish: tutti i vincitoriNon solo Bad Bunny che ha vinto il premio come Miglior album dell’anno ai Grammy Awards 2026, considerati gli Oscar della musica mondiale. La notte della ... ilfattoquotidiano.it

Grammy Awards 2026, la lista di tutti i vincitori: a Bad Bunny l’album dell’anno, Kendrick Lamar vince più premiAi Grammy Awards 2026 Bad Bunny ha vinto come miglior album dell'anno, ma è Kendrick Lamar a portarsi a casa più premi: ecco la lista dei vincitori ... fanpage.it

Audace. Non c’è altro modo di descrivere il red carpet dei 68esimi Grammy Awards dove gli artisti, quest’anno, hanno osato decisamente di più, allontanandosi dai look sobri della passata edizione, quando molte celebrità avevano scelto abiti più severi a cau - facebook.com facebook

I Grammy Awards portano sempre sul red carpet un tocco di individualismo e di creatività, confermandosi il palcoscenico dove la sperimentazione è più di casa. Questi i beauty look più riusciti secondo noi. Votateli anche voi x.com