Ai Grammy 2026, Bad Bunny si prende il premio più importante. La cerimonia si svolge in un periodo difficile per gli Stati Uniti, con violenze e tensioni a Minneapolis. Il cantante portoricano ha dominato la serata, lasciando poco spazio agli altri. La festa si svolge in un clima di nervosismo, tra le notizie di scontri e atti di violenza che riempiono le prime pagine dei giornali.

La cerimonia dei Grammy 2026, in giorni in cui gli Stati Uniti fanno i conti con atti di violenza da parte di unità dell'ICE, in particolare a Minneapolis, dove due civili sono stati uccisi da agenti federali, era destinata a essere in qualche modo politica. Il premio al miglior album, il più ambito nella più grande serata della musica americana e mondiale, è andato all'artista portoricano Bad Bunny, prossimo perfomer dell'Halftime Show del Super Bowl, che ha vinto anche in altre due categorie: Miglior album di musica urban per il pezzo profondamente personale DeBÍ TiRAR MáS FOToS e per la Miglior performance musicale, con il suo brano Eoo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ai Grammy 2026, il trionfo più grande è quello di Bad Bunny

Approfondimenti su Grammy 2026

Questa notte si sono consegnati i Grammy Awards 2026, i premi più ambiti nel mondo della musica.

I Grammy 2026 hanno avuto un protagonista chiaro: Bad Bunny.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Grammy 2026 Song of the Year – Bad Bunny vs Lady Gaga Showdown!

Ultime notizie su Grammy 2026

Argomenti discussi: Grammy 2026, le nomination e tutto quello che c'è da sapere: data e dove vederli live; Grammy Awards 2026: scopri la lista dei candidati; Tutti i performer (già leggendari) che vedremo sul palco dei Grammy Awards 2026 stasera; I look ai Grammy 2026: da Lady Gaga a Sabrina Carpenter i migliori outfit sul red carpet.

Bad Bunny ai Grammy 2026 ha lanciato un potente messaggio politico, ma non è stato il soloVincitore di tre statuette, Bad Bunny è tornato sul palco anche successivamente, in particolare per ritirare il prestigioso premio come Album of the Year. Tra le lacrime si è sentito di aggiungere: ... vogue.it

Harry Styles ai Grammy 2026 rilancia il trend del blazer a petto nudo (e lo fa alla perfezione)partners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

La vittoria di Bad Bunny e il grido anti-Trump: "Ice out, non siamo animali" - facebook.com facebook

Bad Bunny vince l'album dell'anno ai Grammy Awards 2026 x.com