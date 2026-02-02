Durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna, Bianca Leonardi e il suo filmmaker sono stati aggrediti con spinte e schiaffi. Sono stati minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza, mentre tentavano di svolgere il loro lavoro. La scena si è svolta davanti ai presenti, lasciando tutti stupiti per la durezza dell’episodio.

Aggrediti fisicamente, minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza. È quanto accaduto alla giornalista del programma «Far West» Bianca Leonardi e al suo filmmaker durante il corteo indetto in risposta allo sgombero della sede di Askatasuna dello scorso 18 dicembre. «Erano tutti incappucciati e vestiti di nero. Il sole era tramontato da poco e stavano preparando la guerriglia. Ci trovavamo nel quartiere Vanchiglia ed erano pronti a dirigersi verso lo stabile di Corso regina Margherita 47. Stavo facendo le riprese come tanti altri giornalisti presenti quando mi hanno tirato una spinta e intimato di smetterla. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Aggrediti con spinte e schiaffi". Gli inviati di FarWest presi di mira dagli antagonisti

Durante un corteo di solidarietà al Centro Sociale Askatasuna, alcuni giornalisti della Rai sono stati aggrediti.

