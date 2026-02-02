Aggredisce una donna poi si accanisce contro i poliziotti

Una donna è stata aggredita e picchiata vicino allo scalo ferroviario di Padova. L’aggressore si è poi scagliato contro tre poliziotti intervenuti sul posto, che sono rimasti feriti nel tentativo di fermarlo. La polizia è riuscita a bloccarlo e a portarlo in caserma.

Nella serata del 31 gennaio all'altezza dello scalo ferroviario di Padova un senegalese ha prima malmenato una donna padovana di 42 anni, poi ha tentato la fuga. Una volta bloccato ha avuto una colluttazione con tre agenti delle Volanti. Arrestato e avviato alle procedure per l'espulsione Ancora un episodio di violenza all'altezza dello scalo ferroviario di Padova. Il bilancio è di una donna malmenata, tre poliziotti aggrediti e l'arresto del responsabile. Venerdì sera 31 gennaio gli agenti della sezione "Volanti" della Questura sono intervenuti in zona stazione per un’aggressione a calci e pugni nei confronti di una donna.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

