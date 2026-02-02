Afragola omicidio di Martina Carbonaro | la Procura esclude l’aggravante della crudeltà

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola. Secondo gli inquirenti, l’ex compagno Alessio Tucci non avrebbe agito con crudeltà. La ragazza è stata uccisa nell’ex abitazione del custode del campo sportivo Moccia, un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

La Procura di Napoli Nord ha concluso la fase delle indagini sull'uccisione di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola assassinata dall'ex compagno Alessio Tucci all'interno dell'ex abitazione del custode del campo sportivo Moccia. Al giovane, oggi 19enne, vengono contestati il reato di omicidio e quattro circostanze aggravanti. Tra queste, però, cade più quella della crudeltà, che era stata inizialmente ipotizzata. Il cadavere della minorenne fu rinvenuto all'alba del 28 maggio scorso in un edificio vicino alla struttura sportiva, nascosto sotto mobili dismessi e materiale di scarto.

