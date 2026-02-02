Affonda un peschereccio | soccorsi e un disperso

Questa mattina, al largo di Portofino, il peschereccio Acquari si è capovolto e affondato. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma uno dei due pescatori a bordo risulta disperso. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso, mentre l’altro pescatore è stato recuperato e trasportato in ospedale. La zona è sotto stretta osservazione mentre si cercano di capire le cause dell’incidente.

Mobilitazione per i soccorsi al largo di Portofino dove, nel primo pomeriggio di lunedì 2 febbraio 2026, è affondato il peschereccio Acquario, partito da Santa Margherita Ligure, a tre miglia nautiche dalla costa, con a bordo due persone. L'equipaggio ha lanciato l'allarme dopo aver incominciato a imbarcare acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con elicottero e sommozzatori in ricognizione e motobarca. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un disperso in mare, un'altra persona è stata recuperata dal rimorchiatore Germania in stato di ipotermia. Presenti anche le motovedette della guardia costiera a coordinare le operazioni.

