Affari Tuoi Irene scoppia in lacrime? Scatta il linciaggio

Durante la puntata di ieri sera di Affari Tuoi, Irene si è commossa e ha iniziato a piangere in diretta. L’atmosfera si è fatta tesa, con alcuni commenti che sono sfociati in un vero e proprio linciaggio sui social e tra il pubblico. La scena ha lasciato tutti senza parole, tra sorpresa e imbarazzo.

Ancora una sera nello studio di Affari Tuoi, il regno televisivo di Stefano De Martino e dall’irrefrenabile Herbert Ballerina. Lunedì 2 febbraio, su Rai 1, va in scena una nuova puntata del gioco dei pacchi, una garanzia in termini di share. Come da copione, l’apertura è tutta per Ballerina, che conquista subito lo studio con una delle sue trovate surreali. Questa volta individua uno dei grandi mali dell’umanità nella “ la perdita delle chiavi ”. Da lì parte un monologo sempre più assurdo: “insieme all'univerità dell'Illino. in America, ho fatto uno scambio - gigioneggia-. Mi hanno detto che una persona non può perdere due mazzi di chiavi al giorno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Irene scoppia in lacrime? Scatta il "linciaggio" Approfondimenti su Affari Tuoi IRENE Affari Tuoi, Ersilia scoppia in lacrime davanti alle telecamere: cos’è successo Durante una puntata di Affari Tuoi, Ersilia, amministratrice del panificio di famiglia proveniente da Catanzaro, ha mostrato un momento di emozione davanti alle telecamere. “A 8 anni ho scoperto di avere una malattia silenziosa che condiziona la mia vita”: Vanessa scoppia in lacrime ad Affari Tuoi Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Affari Tuoi IRENE Argomenti discussi: Affari tuoi, voci clamorose su Stefano De Martino: Fa le prove generali | Libero Quotidiano.it; Affari Tuoi, pazzesco De Martino: Herbert Ballerina è odioso; Affari tuoi, torna Herbert Ballerina? Gelo De Martino. Affari tuoi, De Martino spaventato dal sogno di Irene: Si può raccontare?. Lei lo ignora e sbanca il DottoreNella nuova puntata del 2 febbraio c'è Irene, che vince 80mila euro beffando il Dottore. De Martino prova a censurare il sogno raccontato dalla concorrente ... libero.it Ad Affari tuoi Irene ha il pacco da 300mila euro ma accetta il cambio: quanti soldi ha vintoLa puntata di Affari tuoi di lunedì 2 febbraio. Ha giocato Irene, concorrente della regione Marche, con la sorella Giulia ... fanpage.it Affari Tuoi, durante la puntata Stefano e Martina si son...Altro... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.