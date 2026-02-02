Affare Calabria sul filo di lana ritorno in Serie A in vista

Davide Calabria potrebbe tornare in Serie A prima della fine della stagione. Dopo aver lasciato il Panathinaikos come svincolato, il difensore si sta preparando a rientrare nel massimo campionato italiano. La trattativa è in corso, e tutto lascia pensare che il suo trasferimento possa concretizzarsi a breve.

Trasferitosi al Panathinaikos da svincolato durante la scorsa estate, Davide Calabria appare pronto a fare subito ritorno in Serie A in vista della seconda parte di campionato. Il terzino destro sarebbe intenzionato a fare ritorno nel campionato italiano per rilanciarsi. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il nome del terzino destro sarebbe stato accostato al Bologna con i rossoblu che sono ad un passo dal salutare Emil Holm destinazione Juventus. Al Bologna arriverà Joao Mario, terzino destro portoghese che sarà a disposizione di Vincenzo Italiano in prestito secco fino al termine della stagione.

