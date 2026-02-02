AEW | Dal burner account alla NFL | LoPiccolo Russo e D-Von Dudley contro Tony Khan

La vicenda del burner account di Tony Khan, presidente della AEW, sta scuotendo il mondo del wrestling. Dalla polemica sui social, con alcuni ex wrestler che lo accusano, si arriva anche a coinvolgere figure della NFL. La situazione si fa calda e i protagonisti si preparano a rispondere alle accuse.

La presunta vicenda del  burner account  che coinvolgerebbe il presidente della AEW, Tony Khan, sta facendo parecchio rumore nel mondo del wrestling, attirando l’attenzione anche di veterani ed ex protagonisti della WWE. Tra questi, il WWE Hall of Famer,  D-Von Dudley, non ha usato mezzi termini nel commentare la situazione. Durante l’ultima puntata del podcast  Devon & The Duke, D-Von ha reagito alle accuse secondo cui Khan avrebbe utilizzato un account anonimo su Twitter per attaccare critici e diffondere messaggi mirati. Il tutto nasce dalle dichiarazioni dell’agente sportivo e di intrattenimento  Nick LoPiccolo, che ha sostenuto che dietro un account chiamato “Ron” ci fosse qualcuno con accesso a informazioni interne della AEW, forse lo stesso Khan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

