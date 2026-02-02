La polizia ha arrestato un uomo tra i 50 e i 60 anni che adescava le sue vittime sulle app di incontri. Le donne, convinte di incontrare qualcuno per un rapporto consensuale, finivano per essere picchiate e rapinate. La condanna arriva dopo che molte si sono decise a denunciare. È stato fondamentale il loro coraggio per smascherare questa rete di truffe e violenze.

Uomini tra i cinquanta e i sessant’anni, contattati attraverso social network e piattaforme di incontri, convinti di accogliere in casa una persona per un rapporto consensuale. Invece, dietro quelle porte chiuse, li aspettavano violenze, rapine e minacce. Persone stordite, in alcuni casi immobilizzate con fascette di plastica ai polsi e alle caviglie, costrette a consegnare contanti o a effettuare bonifici istantanei. E poi il ricatto: pagare o tacere, con la minaccia di diffondere immagini e video intimi a familiari e contatti personali. È questa la vicenda al centro della sentenza pronunciata martedì 27 gennaio dal tribunale di Bologna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Adescava le vittime sulle app d’incontri per picchiarle e rapinarle: condannato. “Fondamentale il coraggio di denunciare”

