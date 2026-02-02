È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta molto nota per il suo lavoro sulla tutela dell’infanzia. La notizia ha fatto subito il giro delle redazioni, lasciando senza parole chi tanti che avevano seguito le sue battaglie e i suoi studi.

È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. Il suo profilo professionale è stato segnato da una lunga e articolata esperienza istituzionale, maturata tra organismi nazionali e internazionali chiamati a vigilare sui diritti dei minori. Maria Rita Parsi ha ricoperto nel tempo incarichi di rilievo che l’hanno portata a operare a stretto contatto con le istituzioni impegnate nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza. Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, è stata componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e ha fatto parte del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta conosciuta in tutta Italia, si è spenta a 78 anni.

Questa mattina a Roma è morta Maria Rita Parsi, 78 anni.

Addio alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi: Cultura, umanità e bontà difficilmente ritrovabili in questi tempi difficiliÈ morta questa mattina a Roma Maria Rita Parsi, 78 anni, psicoterapeuta sempre in prima linea nella tutela dell’infanzia. notizie.com

Addio alla psicoterapeuta Maria Rita ParsiUn percorso professionale che intreccia ricerca, impegno istituzionale e tutela dei minori, tra attività clinica, produzione editoriale e ruoli di primo piano negli organismi dedicati ai diritti dell’ ... msn.com

Vladimir Luxuria ricorda Maria Rita Parsi con parole di profondo sgomento: “L’avevo incontrata tre giorni fa, aveva un dolore alla gamba”. La notizia della morte della psicologa ha colto tutti di sorpresa, lasciando un senso di incredulità condiviso anche nel rac facebook

Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Maria Rita #Parsi, figura di straordinario valore umano e professionale, da sempre voce autorevole e instancabile dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. Con lei perdiamo x.com