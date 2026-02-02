Addio alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi | Cultura umanità e bontà difficilmente ritrovabili in questi tempi complessi

Questa mattina a Roma è morta Maria Rita Parsi, 78 anni. La psicoterapeuta, nota per il suo impegno nella tutela dell’infanzia, lascia un vuoto nel settore. È stata una figura che ha sempre messo al centro cultura, umanità e bontà, valori sempre più rari in tempi complessi. La sua scomparsa è una perdita per molti, che la ricordano come una professionista dedicata e umile.

È morta questa mattina a Roma Maria Rita Parsi, 78 anni, psicoterapeuta sempre in prima linea nella tutela dell'infanzia. Psicopedagogista, docente universitaria, saggista e scrittrice, Parsi, ex componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già membro del Comitato Onu sui diritti del fanciullo, aveva al suo attivo la pubblicazione di oltre 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo.

