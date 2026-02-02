Addio alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi | Cultura umanità e bontà difficilmente ritrovabili in questi tempi complessi

Questa mattina a Roma è morta Maria Rita Parsi, 78 anni. La psicoterapeuta, nota per il suo impegno nella tutela dell’infanzia, lascia un vuoto nel settore. È stata una figura che ha sempre messo al centro cultura, umanità e bontà, valori sempre più rari in tempi complessi. La sua scomparsa è una perdita per molti, che la ricordano come una professionista dedicata e umile.

È morta questa mattina a Roma Maria Rita Parsi, 78 anni, psicoterapeuta sempre in prima linea nella tutela dell’infanzia. Psicopedagogista, docente universitaria, saggista e scrittrice, Parsi, ex componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, già membro del Comitato Onu sui diritti del fanciullo, aveva al suo attivo la pubblicazione di oltre 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo. Addio alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi: “Cultura, umanità e bontà difficilmente ritrovabili in questi tempi difficili” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com “ Il contributo della professoressa Parsi nella nostra epoca non è quantificabile. 🔗 Leggi su Notizie.com

Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta conosciuta in tutta Italia, si è spenta a 78 anni.

Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.

Vladimir Luxuria ricorda Maria Rita Parsi con parole di profondo sgomento: “L’avevo incontrata tre giorni fa, aveva un dolore alla gamba”. La notizia della morte della psicologa ha colto tutti di sorpresa, lasciando un senso di incredulità condiviso anche nel rac facebook

Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Maria Rita #Parsi, figura di straordinario valore umano e professionale, da sempre voce autorevole e instancabile dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. Con lei perdiamo x.com