addio a maria rita parsi una vita spesa per i diritti dei bambini

Roma piange Maria Rita Parsi, scomparsa questa mattina all’età di 78 anni. La psicoterapeuta e psicopedagogista, nota in Italia e all’estero, ha dedicato la sua vita ai diritti dei bambini. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto nel mondo della cultura e della solidarietà. La città si ferma per ricordarla, mentre amici e colleghi rendono omaggio alla sua figura.

Si è spenta questa mattina, 2 febbraio, a Roma Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, psicopedagogista e intellettuale di primo piano nel panorama italiano e internazionale. Aveva 78 anni ed è stata per tutta la vita in prima linea nella difesa dell'infanzia e dell'adolescenza. Una carriera tra ricerca, istituzioni e impegno civile. Docente universitaria, saggista e scrittrice, Maria Rita Parsi è stata membro dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Comitato ONU sui diritti del fanciullo. Nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato oltre 100 libri, spaziando tra ambiti scientifici, divulgativi e letterari.

