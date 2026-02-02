addio a maria rita parsi la psicoterapeuta spesso ospite in tv

Maria Rita Parsi, la nota psicoterapeuta e ospite abituale in tv, si è spenta ieri all’età di 78 anni. La sua scomparsa arriva subito dopo l’assenza prevista a Domenica In, dove avrebbe partecipato come sempre. Un volto conosciuto per anni nel mondo della psicoterapia, lascia un vuoto importante nel panorama televisivo e sanitario italiano.

Si è spenta a 78 anni la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, era attesa ieri a Domenica In: se ne va un pilastro della psicoterapia Maria Rita Parsi ha svolto una vita a sostegno dell’infanzia e dei giovani, oggi si è spenta all’età di 78 anni. La sua figura è molto conosciuta non solo per gli importanti studi e messaggi lanciati, ma soprattutto per le tante ospitate televisive in cui dava il suo supporto proprio su questi temi sempre più attuali. Inoltre è sua l’associazione Movimento Bambino Onlus. Inoltre, lo scorso novembre Parsi aveva rilasciato un’intervista proprio al nostro quotidiano. Maria Rita Parsi è nata il 5 agosto 1947 a Roma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il mondo della cultura e della tv piange Maria Rita Parsi, scomparsa questa mattina.

Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.

