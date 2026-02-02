Addio a Maria Rita Parsi aveva 78 anni

E’ morta a 78 anni Maria Rita Parsi, la nota psicoterapeuta e volto televisivo molto conosciuto. La sua scomparsa colpisce il mondo della cultura e della televisione, dove era presente da anni come ospite e opinionista. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e dei programmi televisivi, lasciando un vuoto tra chi la seguiva e apprezzava il suo modo diretto di parlare di temi complessi.

12.00 E' morta a 78 anni la famosa psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Volto noto della TV, ospite fisso di numerosi programmi Rai e non solo. Una combattente dei diritti e la tutela dei minori. Membro dell'Osservatorio nazionale per infanzia e adolescenza,già nel Comitato Onu sui diritti del fanciullo. Scrisse oltre 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo. Nel 1992 diede vita all'Associazione Onlus "Movimento per, con e dei bambini", divenuta dal 2005 Fondazione Movimento Bambino Onlus, contro abusi e maltrattamenti.

