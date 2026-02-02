Addio a Marco Settimi fissata la data per la camera ardente e i funerali

Era un sabato mattina normale fino a quando, poco dopo le sei, l’Alfa Romeo Giulietta su cui viaggiava Marco Settimi si è schiantata contro un altro veicolo. Settimi, che lavorava come addetto alla sicurezza, stava tornando da Roma insieme ad altri due colleghi quando l’incidente è avvenuto. La sua morte ha sconvolto amici e colleghi, che ora si preparano a dare l’ultimo saluto con la camera ardente e i funerali già programmati.

Il 38enne di Giove è morto in un incidente stradale all'alba di sabato 31 gennaio lungo la Cassia mentre tornava dal lavoro Marco Settimi stava rientrando da Roma dove aveva lavorato in un locale. Era un addetto alla sicurezza e si trovava insieme ad altri due colleghi quando, intorno alle 6 di sabato 31 gennaio, l'Alfa Romeo Giulietta su cui era a bordo, seduto sul sedile posteriore, si è schiantata frontalmente con un bus della Cotral. L'incidente si è verificato lungo la Cassia, nei pressi di Capranica. I tre stavano tornando verso Viterbo dove Settimi aveva lasciato la sua auto e da dove avrebbe fatto ritorno a Giove.

