Ada Alberti Oroscopo settimanale a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 2 al 6 febbraio 2026 | Video Mediaset

Ada Alberti torna su Mattino 5 con le previsioni dell’oroscopo settimanale. Da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio, l’esperta guida gli spettatori tra i segni, anticipando cosa aspettarsi in amore, lavoro e salute. La sua presenza si conferma una garanzia per chi vuole sapere cosa riserva il cielo in questa prima settimana di febbraio.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 2 febbraio 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo della settimana. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

