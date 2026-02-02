La Sicilia ha fatto un passo avanti con un nuovo accordo tra il Ministero degli Esteri e la Regione. L’obiettivo è promuovere le eccellenze locali e aiutare le imprese che hanno subito danni a causa del maltempo. La firma è arrivata questa mattina, e ora si attende di vedere come si tradurrà in benefici concreti sul territorio.

L’accordo tra Ministero degli Esteri e Regione Siciliana rafforza la promozione delle eccellenze locali e sostiene le imprese colpite dal maltempo.. La Sicilia riceve un segnale importante in una fase in cui il territorio sta ancora facendo i conti con i danni del maltempo. L’ accordo di collaborazione firmato tra il Ministero degli Affari Esteri, guidato dal ministro Antonio Tajani, e la Regione Siciliana rappresenta un intervento strategico per sostenere la promozione delle eccellenze dell’isola sui mercati internazionali. Secondo la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, si tratta di “una risposta concreta a una terra che nelle ultime settimane ha vissuto momenti drammatici”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Accordo di collaborazione: un passo decisivo per la Sicilia

