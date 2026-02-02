Accoltellato nella notte | grave un 23enne

Nella notte a Milano un giovane di 23 anni è stato ferito con un coltello. È grave, ma non in pericolo di vita. La polizia indaga sul fatto, ancora da chiarire cosa sia successo esattamente. La zona è stata isolata, e si cerca di capire se si tratti di un episodio isolato o di qualcosa di più ampio.

Ancora sangue nella notte a Milano. Ancora una volta coltellate e un giovane che rimane ferito, questa volta, per fortuna, non in maniera mortale. L’ultimo episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via Salasco, zona Bocconi. Stando a quanto ricostruito, poco prima delle 3.30 un ragazzo di 23 anni è stato avvicinato da tre uomini che per motivi ancora da chiarire lo hanno colpito, sferrandogli anche più coltellate alla testa e all’addome. I tre sono poi fuggiti senza lasciare traccia. Il giovane, nonostante le ferite riportate, è lo stesso riuscito a chiamare i soccorsi. Sul posto è quindi arrivata un’ambulanza e il 23enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, dove resta ricoverato sotto osservazione, non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

