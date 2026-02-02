Accoglienza diffusa e inclusione sociale a Carmiano | incontro con il prefetto

Venerdì mattina il Comune di Carmiano ha organizzato un incontro con il prefetto per parlare di accoglienza diffusa e integrazione sociale. L’appuntamento si è tenuto al Cineteatro “F” alle 10.30, con la presenza di rappresentanti dell’amministrazione e cittadini. Obiettivo: discutere di come migliorare l’integrazione e favorire un clima di collaborazione tra le diverse comunità del paese.

CARMIANO - Il Comune di Carmiano informa la cittadinanza che venerdì 6 febbraio, alle ore 10.30, presso il Cineteatro "F.lli Lumière" in Piazza del Tempo, si terrà l'evento pubblico dal titolo "Oltre le rotte: trame di accoglienza", dedicato ai temi dell'accoglienza diffusa e dell'inclusione.

