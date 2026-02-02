Accendono un braciere nel corridoio di casa | intossicati un 39enne e una 34enne e i loro figli di 13 e 11 anni

Un incendio domestico a Caravaggio ha provocato l'intossicazione di una famiglia. Un uomo di 39 anni, una donna di 34 e i loro due figli di 13 e 11 anni sono stati ricoverati in ospedale dopo aver acceso un braciere nel corridoio di casa e aver inalato monossido di carbonio. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita, ma i soccorritori hanno portato tutti in pronto soccorso per accertamenti. La scena si è svolta in modo rapido, e ora i vigili del fuoco stanno verificando cosa

Un 39enne e una 34enne, insieme ai loro figli di 13 e 11 anni, sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio in casa a Caravaggio (Bergamo). La famiglia avrebbe acceso un braciere in corridoio. I quattro sono stati trattati alla clinica di Zingonia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

