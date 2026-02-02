Abusa per anni di due ragazzini condannato per pedofilia ex dirigente di Azione Cattolica

L’ex dirigente di Azione Cattolica è stato condannato definitivamente per aver abusato di due ragazzini per più di quattro anni. Uno dei minori ha subito oltre 50 episodi di violenza. La sentenza chiude un lungo processo che ha portato alla condanna dell’uomo, ora riconosciuto colpevole di aver sfruttato la suo ruolo per commettere abusi.

Diventa definitiva la condanna per l'ex Dirigente di Azione Cattolica che ha abusato per oltre 4 anni di due ragazzini, costringendo uno di loro a subire oltre 50 episodi di violenza.🔗 Leggi su Fanpage.it

