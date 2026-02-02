A un mese dalla strage di Crans-Montana ci sono ancora 64 feriti in ospedale | Mattarella in visita al Niguarda

A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, 64 giovani sono ancora in ospedale. Otto di loro sono stati visitati oggi al Niguarda di Milano, dove il presidente Sergio Mattarella si è recato per una visita di solidarietà. La situazione resta critica per alcuni di questi giovani, mentre le famiglie attendono risposte e chiarimenti.

A un mese dalla strage di Crans-Montana restano ricoverati negli ospedale 64 giovani. Otto di questi si trovano ancora al Niguarda di Milano, dove oggi hanno ricevuto la visita del presidente Sergio Mattarella. Intanto, la Procura vallese ha convocato il capo dei vigili del fuoco per essere ascoltato.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Crans Montana Crans-Montana, dall'ospedale Niguarda, le speranze per i feriti: «Ci sono due ragazzi gravissimi che non sono ancora stati identificati con certezza» Da Niguarda, a Milano, emergono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti nell’incidente di Crans-Montana. Crans-Montana, Mattarella al Niguarda in visita ai feriti Il presidente Sergio Mattarella ha visitato i feriti al Niguarda di Milano, arrivando inaspettatamente questa mattina. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: Bambino muore ad un mese dalla nascita, la procura di Bari apre un’inchiesta; Lavoro. Fumarola: >; Celebrata alla Canottieri Napoli la figura del Presidente Tizzano a un mese dalla sua scomparsa; Messa del vescovo al Duomo per Nogaro, a un mese dalla morte. Crans Montana, gli abbracci a Roma a un mese dalla tragedia. «Vivremo anche per quei ragazzi»La Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma è piena. Più di duecento persone occupano i banchi, molti sono giovanissimi: compagni di scuola, amici di tennis e di nuoto, ragazzi ... ilmessaggero.it Crans-Montana, 18enne svizzero morto a un mese dalla strage. È la 41esima vittima del ConstellationÈ deceduto a Zurigo il 18enne gravemente ferito nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Sale a 41 il bilancio della strage del Constellation. ilfattoquotidiano.it È morto a distanza di un mese dall’incendio che ha devastato il bar Constellation di Crans-Montana. Aveva 18 anni è con la morte di questo giovane ragazzo svizzero, ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Zurigo, sale a 41 il numero delle vittime c - facebook.com facebook Milano, Mattarella al Niguarda a sorpresa visita i ragazzi feriti a Crans-Montana x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.