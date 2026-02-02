A uccidere Alex Pretti non è stato l' Ice | chi sono i due agenti identificati

Gli agenti che hanno ucciso l'infermiere 37enne Alex Pretti sono stati identificati. La notizia arriva dalla testata di inchiesta ProPublica, che ha svelato i nomi e i volti degli agenti coinvolti. Finora le autorità statunitensi non avevano divulgato queste informazioni, lasciando spazio a molte domande sulla dinamica dell'episodio.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Gli agenti che hanno ucciso l'infermiere 37enne Alex Pretti hanno un nome e un volto. A diffonderli non sono state le autorità statunitensi, ma la testata d'inchiesta ProPublica. Si tratta di Jesus Ochoa e Raymundo Gutierrez, due texani di 43 e 35 anni, entrambi agenti della Border Patrol (che dipende dalla Custom and Border Protection). Sì, perché a differenza di Renée Good a uccidere Pretti non sono stati gli uomini dell'Ice, sebbene spesso i due reparti siano stati sovrapposti dai media europei.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Alex Pretti

La polizia di Minneapolis ha finalmente identificato gli agenti coinvolti nella sparatoria che ha portato alla morte di Alex Pretti.

La polizia di Minneapolis ha finalmente rivelato i nomi dei due agenti coinvolti nell’omicidio di Alex Pretti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alex Pretti

Argomenti discussi: Stephen Miller e le false accuse su Alex Pretti, ucciso dall’Ice: Voleva fare una strage. Trump furioso; Sono stati due agenti a sparare ad Alex Pretti; Alex Pretti, anatomia di un’esecuzione: ecco secondo per secondo cosa è avvenuto a Minneapolis; L'uccisione di Alex Pretti scuote l'America.

Alex Pretti ucciso a Minneapolis, nei video si sentono 10 colpi di arma da fuoco. Obama: Campanello d'allarme per ogni americanoIl 37enne accusato di aver cercato di sparare agli agenti. Testimoni: Non era armato. Media: Clima da guerra civile. Manifestazioni in diverse città Usa. Reazioni anche al Sundance Festival ... quotidiano.net

Minneapolis, ProPublica: Identificati i due agenti che hanno ucciso Alex PrettiSecondo ProPublica si tratta di Jesus Ochoa e Raymundo Gutierrez, entrambi assegnati all'operazione Metro Surge ... ilfattoquotidiano.it

Sky tg24. . Alex Pretti, il 37enne infermiere ucciso da agenti federali sabato scorso a Minneapolis, aveva avuto una colluttazione con l'Ice una settimana prima della sua morte. E' quanto mostra un video che è stato diffuso online. Un rappresentante della famigl - facebook.com facebook

Trump attacca Alex Pretti: 'Era un agitatore, ha sputato agli agenti' #ANSA x.com