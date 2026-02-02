A Torino era tentato omicidio del poliziotto a terra | prendiamoli uno a uno

Questa mattina a Torino, un video ha fatto il giro del web mostrando un episodio violento. Si vede un poliziotto a terra e qualcuno che tenta di colpirlo. Le immagini sono chiare: un gesto codardo, senza esitazioni. La polizia sta cercando di capire chi siano gli autori, che si sono allontanati subito dopo l’aggressione. La scena ha sollevato molte reazioni, ma per ora nessuna conferma ufficiale sui motivi o sui responsabili.

Vi abbiamo visti perfettamente. Non vi conosciamo, per ora, ma vi abbiamo visti benissimo, in ogni dettaglio, in ogni gesto codardo, in ogni fotogramma di quel video che ha fatto il giro del mondo. E non vi molleremo. Né domani, né dopodomani, né mai. Siete mascherati per non farvi riconoscere, ma proprio per questo siete criminali e vigliacchi della peggior specie. Anzi, se vogliamo dirla tutta senza giri di parole: siete un branco di poveri sfigati che si illudono di essere coraggiosi, nascosti dietro passamontagna, fumogeni e proclami vuoti, mentre infierite su un uomo solo, disarmato, che faceva solo il suo lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Giorgia Meloni si è recata a Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di ieri.

A Torino, il sindaco Stefano Zangrillo ha commentato l’aggressione a un agente di polizia avvenuta durante gli scontri del 31 gennaio.

