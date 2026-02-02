A Sorso sono partiti i pagamenti per aiutare le famiglie colpite dalla crisi idrica del 2025. Le persone che hanno fatto domanda riceveranno presto i soldi promessi dal Comune. La prima fase di erogazione sta andando avanti, e molte famiglie sperano di ricevere il sostegno quanto prima. La crisi ha messo in difficoltà tante famiglie, e ora l’amministrazione cerca di fare il possibile per alleviare le conseguenze.

A Sorso è iniziata la prima fase di erogazione dei contributi destinati a sostenere le famiglie colpite dalla crisi idrica del 2025. Il Comune ha ufficialmente avviato la liquidazione della prima tranche dei fondi a fondo perduto, riservati all’acquisto e all’installazione di serbatoi e autoclavi. Il provvedimento riguarda solo i cittadini che hanno completato tutte le procedure amministrative entro il 23 gennaio scorso, presentando la documentazione richiesta, in particolare l’allegato B con i certificati tecnici e le ricevute di spesa. Dopo la verifica formale, l’amministrazione ha disposto l’invio delle risorse per le domande correttamente instradate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Sorso iniziano i pagamenti per il sostegno agli utenti colpiti dall'acqua scarsa

Approfondimenti su Sorso Crisi

