A sinistra perdono tutti | il sondaggio di Mentana è una botta per il campo largo

Lunedì nero per i partiti del campo largo. Secondo l’ultimo sondaggio di Mentana, Pd, M5S e Avs perdono consensi, allargando la distanza da Fratelli d’Italia che invece continua a crescere. La situazione si fa difficile per le forze di centrosinistra, mentre il partito di Meloni guadagna terreno.

Lunedì nero per i partiti del campo largo: Pd, M5S e Avs perdono tutti consenso. Si allarga dunque ulteriormente la distanza da FdI che invece continua a crescere. A scattare la fotografia è il consueto sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7 di Mentana, che è stato realizzato tra il 28 gennaio e oggi, 2 febbraio, dunque anche dopo le violenze avvenute a Torino in occasione della manifestazione per il centro sociale Askatasuna. FdI continua a crescere. Pd, M5S e Avs tutti in calo. In particolare, FdI resta nettamente il primo partito, guadagnando un altro 0,1% che lo fa svettare al 31,3%, aumentando ulteriormente la distanza dal Pd che invece lo 0,1% lo perde. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

