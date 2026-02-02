A processo per l' omicidio della madre tenta il gesto estremo in cella | è gravissimo

Alberto Villani, il 42enne di San Michele Salentino imputato per l’omicidio della madre, ha tentato il suicidio in cella. È stato trovato in condizioni critiche e ora si trova ricoverato al Policlinico di Bari. La sua vicenda si aggiunge a un caso che ha scosso l’intera comunità.

Il tentativo di suicidio si è consumato nelle scorse ore, nel carcere di Bari, dove il 42enne Alberto Villani è detenuto. Mesi fa, prima di una udienza, bevve una sostanza tossica. La morte della donna, picchiata e carbonizzata, risale al settembre 2023 BARI - Ha tentato il gesto estremo, nella sua cella del carcere di Bari, dove si trova recluso. Il 42enne Alberto Villani, di San Michele Salentino, ora si trova ricoverato presso il Policlinico del capoluogo pugliese, in condizioni gravissime. L'episodio risale a ieri, domenica 1 febbraio 2026. L'uomo è a processo, davanti alla corte d'assise di Brindisi, con l'accusa di aver ucciso la madre 71enne, Cosima D'Amato.

