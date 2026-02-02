A Pisa e Massa ecco la ' Settimana del Cuore'

È partita oggi la prima edizione della ‘Settimana del Cuore’, un evento che si svolge tra Pisa e Massa fino al 14 febbraio. La settimana propone incontri divulgativi, un concerto con i Piccoli Cantori del Maggio Fiorentino e un’asta benefica per sostenere i progetti di Monasterio. L’obiettivo è sensibilizzare sul cuore come simbolo e funzione, coinvolgendo la città con iniziative accessibili a tutti.

Incontri divulgativi, un emozionante concerto con i Piccoli Cantori del Maggio Fiorentino, un’asta benefica per sostenere i progetti di Monasterio: è la prima edizione della 'Settimana del Cuore', un’iniziativa che, dal 9 al 14 febbraio, racconterà il cuore in ogni sua declinazione, simbolo universale dell’amore e organo vitale da conoscere, proteggere e curare.Una prima edizione che si accompagna ad una dolce novità: i Cioccolatini del cuore, per festeggiare nel segno della solidarietà. La scelta della settimana non è casuale: non soltanto perché il 9 febbraio si apre l’iniziativa Cardiologie Aperte, promossa da ANMCO, a cui l’Ospedale San Cataldo e l’Ospedale del Cuore aderiscono da anni, ma anche perché il 14 febbraio rappresenta per Monasterio una data due volte speciale, giorno degli innamorati e Giornata delle Cardiopatie Congenite.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

