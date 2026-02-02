A Pisa e Massa ecco la ' Settimana del Cuore'

È partita oggi la prima edizione della ‘Settimana del Cuore’, un evento che si svolge tra Pisa e Massa fino al 14 febbraio. La settimana propone incontri divulgativi, un concerto con i Piccoli Cantori del Maggio Fiorentino e un’asta benefica per sostenere i progetti di Monasterio. L’obiettivo è sensibilizzare sul cuore come simbolo e funzione, coinvolgendo la città con iniziative accessibili a tutti.

Incontri divulgativi, un emozionante concerto con i Piccoli Cantori del Maggio Fiorentino, un’asta benefica per sostenere i progetti di Monasterio: è la prima edizione della 'Settimana del Cuore', un’iniziativa che, dal 9 al 14 febbraio, racconterà il cuore in ogni sua declinazione, simbolo universale dell’amore e organo vitale da conoscere, proteggere e curare.Una prima edizione che si accompagna ad una dolce novità: i Cioccolatini del cuore, per festeggiare nel segno della solidarietà. La scelta della settimana non è casuale: non soltanto perché il 9 febbraio si apre l’iniziativa Cardiologie Aperte, promossa da ANMCO, a cui l’Ospedale San Cataldo e l’Ospedale del Cuore aderiscono da anni, ma anche perché il 14 febbraio rappresenta per Monasterio una data due volte speciale, giorno degli innamorati e Giornata delle Cardiopatie Congenite.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Pisa Massa McKennie cuore bianconero, messaggio forte dopo Pisa Juve: ecco il gesto social del texano – FOTO Dopo la vittoria contro il Pisa, Weston McKennie ha condiviso un messaggio sui propri canali social. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. I FELT NO FEAR: TEN VERY WEIRD HUMANOID ENCOUNTERS Ultime notizie su Pisa Massa Argomenti discussi: A Pisa e Massa ecco la 'Settimana del Cuore'; A Pisa e Massa ecco la 'Settimana del Cuore'; Il pronto soccorso dell’ospedale Apuane premiato come modello di eccellenza organizzativa; 9 milioni per crescere. Camera di Commercio vara la manovra 2026. Sostegno alle imprese. A Pisa e Massa ecco la 'Settimana del Cuore'Incontri divulgativi, un emozionante concerto con i Piccoli Cantori del Maggio Fiorentino, un’asta benefica per sostenere i progetti di Monasterio: è la prima edizione della 'Settimana del Cuore', un’ ... pisatoday.it Previste 23mila assunzioni in I trimestre a Lucca, Massa-Carrara e PisaLe imprese di Lucca, Massa-Carrara e Pisa programmano circa 23.000 assunzioni per il trimestre gennaio-marzo 2026. (ANSA) ... ansa.it Portiamo le eccellenze del nostro territorio sul palcoscenico internazionale del Carnevale di Viareggio! In Piazza Mazzini lo chef Cristiano Tomei trasforma le eccellenze enogastronomiche di Lucca, Massa-Carrara e Pisa in un viaggio di sapori e innovazio - facebook.com facebook TR 19342 (PISA - MASSA) cancellato per un ritardo nella preparazione del treno, viaggiatori con treno 18442 con fermata di TORRE DEL LAGO. TR 19359 (MASSA - PISA) cancellato, viaggiatori con treno 18413 con fermata di TORRE DEL LAGO. #treni x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.