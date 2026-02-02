A partire da maggio la Danimarca espellerà tutti gli immigrati che sono finiti in carcere per reati gravi senza eccezioni

A partire da maggio, la Danimarca espellerà tutti gli immigrati condannati per reati gravi, senza fare eccezioni. Il governo ha chiarito che è una misura necessaria per proteggere i cittadini e mantenere la sicurezza. La decisione ha suscitato molte reazioni, con alcuni che considerano questa scelta troppo dura e altri che la supportano come un passo deciso contro la criminalità. La novità riguarda tutti gli stranieri coinvolti in reati gravi, indipendentemente dal loro status o dalla durata della condanna.

«È giusto proteggere i nostri Paesi piuttosto che proteggere gli stranieri delinquenti». L'asserzione non viene dalla destra, o quantomeno non esattamente questa frase. A parlare è stata Mette Frederiksen, primo ministro della Danimarca e rigorosamente socialdemocratica. Partiamo dal principio: il governo danese ha annunciato che da maggio gli stranieri condannati ad almeno un anno di carcere per reati gravi (stupri, violenze aggravate, aggressioni pesanti) dovranno essere espulsi una volta scontata la pena. Non sarà più un terreno lasciato quasi interamente alla valutazione caso per caso dai magistrati, ma un indirizzo chiaro, scritto nella legge.

