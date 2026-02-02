A Palermo la mappa di Niscemi rivela radici nobiliari e un passato non edilizio ma storico e culturale

A Palermo è stata trovata una mappa vecchia di oltre trecento anni che mostra il centro storico di Niscemi. La mappa rivela radici nobiliari e un passato che non era legato all’edilizia, ma alla storia e alla cultura del paese. Recentemente, Niscemi è stato colpito da una frana che ha messo in allarme i residenti e le autorità locali, preoccupati per la sicurezza del centro abitato.

A Palermo è stata scoperta una mappa risalente a oltre trecento anni fa che riproduce il nucleo storico di Niscemi, un paese in provincia di Caltanissetta colpito negli ultimi giorni da una frana che ha messo in pericolo il centro abitato. Il documento, custodito in un palazzo settecentesco della capitale siciliana, conferma che Niscemi fu fondata nel XVII secolo dalla potente famiglia nobiliare dei Branciforte, i cui discendenti detennero per secoli il controllo della zona. L'importanza del ritrovamento è stata sottolineata dal sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, che ha utilizzato il reperto per replicare alle critiche che definiscono il paese "abuso edilizio" o "comunità marginale".

