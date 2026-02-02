A Novara le riprese di una serie Tv Rai Chiarelli | Ogni produzione porta in città lavoro e visibilità

A Novara sono iniziate le riprese di una serie Tv Rai. La produzione porta in città lavoratori e più visibilità. Il sindaco Chiarelli sottolinea come questa occasione sia un motivo di orgoglio e di crescita per l’intera comunità. La città si prepara ad accogliere troupe e attori, sperando che questa esperienza lasci un segno positivo anche in futuro.

Le riprese sono in programma nella giornata di oggi, lunedì 2 febbraio nel centro storico. Attenzione alla viabilità "Novara protagonista di una produzione televisiva nazionale è un risultato che unisce orgoglio e visione. L’audiovisivo è uno strumento straordinario di promozione culturale e territoriale: ogni set porta lavoro, competenze, visibilità e crea un racconto contemporaneo dei nostri luoghi. Come Regione continuiamo a investire su un sistema che mette in rete città, produzioni e professionalità. Grazie al lavoro di Regione, Film Commission e alla collaborazione con le istituzioni locali, stiamo costruendo un sistema culturale e creativo che mette insieme territori, professionalità e imprese.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Questa mattina a Novara le strade sono state chiuse al traffico per le riprese di una nuova serie Tv prodotta da Cross Production e Rai Fiction.

A Novara, si cercano comparse per una produzione televisiva Rai.

Si intitola La vita di Lorenzo S. la serie Tv che si sta girando in questi giorni a Novara.

