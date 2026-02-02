A Niscemi si torna a scuola con il sostegno degli psicologi

Questa mattina a Niscemi le scuole sono tornate ad aprire le porte. Gli studenti di ogni età sono rientrati in aula, dopo le chiusure causate dall’evento franoso del 25 gennaio. Le lezioni sono riprese, con il supporto degli psicologi per aiutare studenti e insegnanti a riprendere normalmente.

AGI - Suona la campanella a Niscemi per gli studenti di ogni ordine e grado. Riprendono le lezioni dopo l' evento franoso dello scorso 25 gennaio. Il prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, ha sottolineato, durante un vertice in prefettura, "la rilevanza che assume la ripresa delle attività didattiche quale importante segnale per le famiglie e l'intera comunità ". Sono state completate tutte le attività propedeutiche per la riapertura delle scuole, grazie anche alla collaborazione dei dirigenti scolastici e del personale docente. Gli istituti ospitano gli alunni degli istituti inagibili perché ricadono in zona rossa, nel cuore del centro storico.

