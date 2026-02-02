A Niscemi riaprono le scuole In classe con lo psicologo | Perdere casa è un lutto

A Niscemi le scuole sono tornate in funzione, ma il clima resta teso. In alcune classi, gli psicologi aiutano i ragazzi a parlare di quello che hanno passato, come la perdita della casa. La coordinatrice del gruppo di psicologi dell’emergenza, la dottoressa Serena Vitulo, lavora a stretto contatto con le scuole per supportare chi ha vissuto momenti difficili. La situazione resta delicata, ma l’intervento degli esperti offre un po’ di sollievo ai giovani e alle famiglie coinvolte.

di Nino Femiani NISCEMI (Caltanissetta) "In queste ore sto seguendo l’attivazione degli interventi psicologici a Niscemi, in costante raccordo con la dottoressa Serena Vitulo, coordinatrice del Gruppo di lavoro psicologia dell’emergenza dell’Ordine e presidente di Psicologi per i Popoli – Regione Sicilia, prima organizzazione attivata dalla Protezione Civile. E con la dirigente referente della équipe psicosociale dell’Emergenza (Epe) dell’Asp, incaricata dalla Protezione Civile del coordinamento territoriale, insieme con il Servizio di Psicologia dell’Asp di Caltanissetta". A parlare è Enza Zarcone (foto sopra), presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, che è in contatto con gli psicologi in prima linea a Niscemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Niscemi riaprono le scuole. In classe con lo psicologo: "Perdere casa è un lutto" Approfondimenti su Niscemi Emergenza A Niscemi riaprono le scuole Questa mattina a Niscemi il sindaco Massimiliano Conti ha annunciato che le scuole riapriranno lunedì 2 febbraio. Dopo l’evento franoso, le scuole di Niscemi riaprono con misure di sicurezza rafforzate. Questa mattina a Niscemi le scuole sono tornate ad aprire, dopo la frana che aveva messo fuori uso due edifici il 25 gennaio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Niscemi Emergenza Argomenti discussi: Frana a Niscemi, lunedì riaprono le scuole. In classe anche psicologi; Niscemi: lunedì riaprono le scuole. Pubblicato modulo per richiesta assistenza; Niscemi, i Vigili del fuoco: La frana si muove, altri distacchi. Oggi riaprono le scuole - I Vigili del Fuoco: Dissesto continuo, ma oggi riaprono le scuole; Frana a Niscemi, il paese vuole ripartire con la riapertura delle scuole. Frana a Niscemi, lunedì riaprono le scuole. In classe anche psicologiEffettuato il trasloco di 17 aule in altri plessi: si riparte domani, 2 febbraio. Nei prossimi giorni previste ancora precipitazioni. Continua, intanto, l'inchiesta della Procura: già nel 1997 era ... tg24.sky.it Nuovi crolli a Niscemi, domani riaprono le scuole(LaPresse) Ancora crolli a Niscemi, mentre spaventa l'allerta meteo, con previsioni di piogge abbondanti: una palazzina in bilico sul costone nel quartiere Santi Croci, il più ... ilmattino.it "Domani a Niscemi ripartiranno le attività didattiche, riapriranno le scuole. Abbiamo già fatto il trasloco dai tre plessi chiusi perché sono nella zona rossa, quelli degli istituti San Giuseppe, Don Bosco e Belvedere. Se le scuole riaprono è perché sono in sicurez - facebook.com facebook Niscemi: lunedì riaprono le scuole. Pubblicato modulo per richiesta assistenza ilsole24ore.com/art/niscemi-ri… x.com

